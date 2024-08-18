Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в РФ

Актер, певец и дипломат надеется стать депутатом от Карабаха
Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец и политический деятель проработал 18,5 года.
По словам Полада Бюльбюль оглы, это очень долгий срок для дипломата. «[Теперь] мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут… первым депутатом после освобождения Карабаха», — отметил он.
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