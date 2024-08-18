Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в РФ

18 августа 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Актер, певец и дипломат надеется стать депутатом от Карабаха Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец и политический деятель проработал 18,5 года. По словам Полада Бюльбюль оглы, это очень долгий срок для дипломата. «[Теперь] мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут… первым депутатом после освобождения Карабаха», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец и политический деятель проработал 18,5 года. По словам Полада Бюльбюль оглы, это очень долгий срок для дипломата. «[Теперь] мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут… первым депутатом после освобождения Карабаха», — отметил он.