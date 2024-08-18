Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в РФ

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Актер, певец и дипломат надеется стать депутатом от Карабаха Фото:

Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец и политический деятель проработал 18,5 года.

По словам Полада Бюльбюль оглы, это очень долгий срок для дипломата. «[Теперь] мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут… первым депутатом после освобождения Карабаха», — отметил он.

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Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец и политический деятель проработал 18,5 года. По словам Полада Бюльбюль оглы, это очень долгий срок для дипломата. «[Теперь] мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут… первым депутатом после освобождения Карабаха», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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