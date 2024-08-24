Служебные собаки в России научились определять БПЛА в воздухе

Собаки, которых подготавливают в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. П. Медведева, способны обнаруживать беспилотники в воздухе. Об этом рассказал заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.
«Собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров», — передает слова Дегтярева ТАСС. Он добавил, что существует методика, которую применяют благодаря опыту СВО, когда собаки обозначают лаем присутствие БПЛА.
По словам Дегтярева, на подготовку способных к обнаружению беспилотников собак уходит до полугода. В числе пород, которые могут выполнять эту задачу, немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также некоторые охотничьи породы.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что иногда служебная собака может принести гораздо больше пользы на СВО, чем современная инженерная техника. Животные способны разыскивать замаскированную взрывчатку и боеприпасы в грунте на глубине более полуметра, передает RT.
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