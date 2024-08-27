Белоусов выступил с обращением по поводу бойцов СВО

Российские бойцы, которые находятся на передовой в зонах боевых действий СВО, должны быть обеспечены всем необходимым. С таким заявлением выступил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача — обеспечить их всем необходимым», — отметил Белоусов на заседании Координационного совета. Его слова передают РИА Новости.
Координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей был создан по поручению главы военного ведомства. По словам Белоусова, ключевая задача совета — обеспечение войск вооружением. Кроме того, он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы. Сейчас на приграничных территориях введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за массированных атак ВСУ.
Бои в Курской области начались 6 августа, когда украинские ДРГ вторглись на российскую территорию. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ приостановлено, идет зачистка регионов от украинский военных. В минобороны РФ заявили что с начала курской операции Украина потеряла 6600 солдат и 58 танков. Российский лидер Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. В объемы финансирования включат денежные выплаты бойцам теробороны и их оснащение.
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