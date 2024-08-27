Белоусов выступил с обращением по поводу бойцов СВО

Белоусов потребовал обеспечить бойцов СВО всем необходимым

27 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов заявил о важности обеспечения российской армией всеми необходимыми ресурсами Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы, которые находятся на передовой в зонах боевых действий СВО, должны быть обеспечены всем необходимым. С таким заявлением выступил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача — обеспечить их всем необходимым», — отметил Белоусов на заседании Координационного совета. Его слова передают РИА Новости. Координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей был создан по поручению главы военного ведомства. По словам Белоусова, ключевая задача совета — обеспечение войск вооружением. Кроме того, он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы. Сейчас на приграничных территориях введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за массированных атак ВСУ. Бои в Курской области начались 6 августа, когда украинские ДРГ вторглись на российскую территорию. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ приостановлено, идет зачистка регионов от украинский военных. В минобороны РФ заявили что с начала курской операции Украина потеряла 6600 солдат и 58 танков. Российский лидер Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. В объемы финансирования включат денежные выплаты бойцам теробороны и их оснащение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы, которые находятся на передовой в зонах боевых действий СВО, должны быть обеспечены всем необходимым. С таким заявлением выступил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача — обеспечить их всем необходимым», — отметил Белоусов на заседании Координационного совета. Его слова передают РИА Новости. Координационный совет по вопросам безопасности Курской, Белгородской и Брянской областей был создан по поручению главы военного ведомства. По словам Белоусова, ключевая задача совета — обеспечение войск вооружением. Кроме того, он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы. Сейчас на приграничных территориях введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за массированных атак ВСУ. Бои в Курской области начались 6 августа, когда украинские ДРГ вторглись на российскую территорию. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ приостановлено, идет зачистка регионов от украинский военных. В минобороны РФ заявили что с начала курской операции Украина потеряла 6600 солдат и 58 танков. Российский лидер Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. В объемы финансирования включат денежные выплаты бойцам теробороны и их оснащение.