Сторонник РДК* признал вину в деле о подготовке теракта в Москве

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В правоохранительных органах сообщили, что сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта
В правоохранительных органах сообщили, что сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта Фото:

Сторонник запрещенной в России террористической организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК), против которого расследуют уголовное дело, признал свою вину в подготовке теракта в Москве. Об этом рассказали в правоохранительных органах. 

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину», — передает сообщение правоохранительных органов РИА Новости. Отмечается, что сейчас мужчина находится под арестом.

Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника террористической организации было открыто в начале июня. По данным следствия, мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку с членами РДК. В дальнейшем он, с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы, где был задержан

*РДК — террористическая организация, запрещенная в России

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Сторонник запрещенной в России террористической организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК), против которого расследуют уголовное дело, признал свою вину в подготовке теракта в Москве. Об этом рассказали в правоохранительных органах.  «Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину», — передает сообщение правоохранительных органов РИА Новости. Отмечается, что сейчас мужчина находится под арестом. Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника террористической организации было открыто в начале июня. По данным следствия, мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку с членами РДК. В дальнейшем он, с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы, где был задержан.  *РДК — террористическая организация, запрещенная в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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