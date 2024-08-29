Сторонник РДК* признал вину в деле о подготовке теракта в Москве

Сторонник запрещенной в России террористической организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК), против которого расследуют уголовное дело, признал свою вину в подготовке теракта в Москве. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину», — передает сообщение правоохранительных органов РИА Новости. Отмечается, что сейчас мужчина находится под арестом.
Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника террористической организации было открыто в начале июня. По данным следствия, мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку с членами РДК. В дальнейшем он, с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы, где был задержан.
*РДК — террористическая организация, запрещенная в России
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