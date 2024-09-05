В Кремле напомнили причину начала спецоперации

СВО стала крайней мерой, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация на Украине — крайняя мера, Россия начала ее, поскольку Запад и Киев отвергли все предложения о диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«СВО является крайней мерой. Россия начала спецоперацию после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — цитирует РИА Новости Пескова. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
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