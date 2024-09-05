В Кремле напомнили причину начала спецоперации

Песков: Россия начала СВО, когда Запад и Украина отказались от диалога
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Дмитрий Песков, дмитрий песков
СВО стала крайней мерой, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине — крайняя мера, Россия начала ее, поскольку Запад и Киев отвергли все предложения о диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«СВО является крайней мерой. Россия начала спецоперацию после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — цитирует РИА Новости Пескова. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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Спецоперация на Украине — крайняя мера, Россия начала ее, поскольку Запад и Киев отвергли все предложения о диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «СВО является крайней мерой. Россия начала спецоперацию после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — цитирует РИА Новости Пескова. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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