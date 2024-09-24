Запад не устроил аргументы Украины для снятия ограничений на удары по РФ

24 сентября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Джо Байден не давал разрешение на использование оружия США для ударов по РФ Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чиновники из ряда европейских стран выразили несогласие с позицией администрации президента США Джо Байдена, которая выступает против ослабления ограничений на удары ВСУ по территории России. По их словам, это не имеет смысла. «На техническом и стратегическом уровне это [отказ от ударов вглубь России] не имеет смысла. На самом деле это глупо», — цитирует The Washington Post мнение одного из военных чиновников. Политики и военные из Европы выражают недовольство официальной позицией США, считая, что удары ВСУ могли бы иметь стратегическое значение. Они указывают на то, что тактика ударов вглубь территории противника является частью официальной военной доктрины НАТО, и поэтому заявления администрации Байдена вызывают споры и противоречия среди союзников. Ранее глава Штатов Джо Байден дал отказ на использование оружия США для нанесения ударов вглубь России, пишет «360.ru». На вопрос о предоставлении такого разрешения он коротко ответил: «Нет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновники из ряда европейских стран выразили несогласие с позицией администрации президента США Джо Байдена, которая выступает против ослабления ограничений на удары ВСУ по территории России. По их словам, это не имеет смысла. «На техническом и стратегическом уровне это [отказ от ударов вглубь России] не имеет смысла. На самом деле это глупо», — цитирует The Washington Post мнение одного из военных чиновников. Политики и военные из Европы выражают недовольство официальной позицией США, считая, что удары ВСУ могли бы иметь стратегическое значение. Они указывают на то, что тактика ударов вглубь территории противника является частью официальной военной доктрины НАТО, и поэтому заявления администрации Байдена вызывают споры и противоречия среди союзников. Ранее глава Штатов Джо Байден дал отказ на использование оружия США для нанесения ударов вглубь России, пишет «360.ru». На вопрос о предоставлении такого разрешения он коротко ответил: «Нет».