Моди улетел из Казани, чтобы встретиться с Шольцем

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Нарендра Моди вернулся в Дели, чтобы встретиться с Олафом Шольцем
Нарендра Моди вернулся в Дели, чтобы встретиться с Олафом Шольцем Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы вернуться в Дели и встретиться с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Ключевые министры и руководители бизнеса обеих стран примут участие в межправительственных консультациях, запланированных на 24 октября.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС и вылетает в Дели, куда в четверг прибывает канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры лидеров Индии и Германии пройдут в рамках межправительственных консультаций, в которых примут участие ключевые министры и руководители бизнеса двух стран», — пишет «Коммерсант».

Основной акцент в предстоящих переговорах между лидерами Индии и Германии будет сделан на укрепление военно-технических связей. Так, Германия надеется на победу в тендере на постройку шести подводных лодок для ВМС Индии.

Помимо экономического и военного аспектов, встреча Моди и Шольца символизирует стремление Индии к «стратегической автономии», что является ведущим принципом ее внешней политики. Прибытие канцлера Германии подчеркивает многовекторность индийской дипломатии, особенно после участия Моди в саммите БРИКС и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году с целью участия в 23-м ежегодном саммите лидеров России и Индии. Об этом стало известно во время проведения саммита БРИКС в Казани.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы вернуться в Дели и встретиться с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Ключевые министры и руководители бизнеса обеих стран примут участие в межправительственных консультациях, запланированных на 24 октября. «Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС и вылетает в Дели, куда в четверг прибывает канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры лидеров Индии и Германии пройдут в рамках межправительственных консультаций, в которых примут участие ключевые министры и руководители бизнеса двух стран», — пишет «Коммерсант». Основной акцент в предстоящих переговорах между лидерами Индии и Германии будет сделан на укрепление военно-технических связей. Так, Германия надеется на победу в тендере на постройку шести подводных лодок для ВМС Индии. Помимо экономического и военного аспектов, встреча Моди и Шольца символизирует стремление Индии к «стратегической автономии», что является ведущим принципом ее внешней политики. Прибытие канцлера Германии подчеркивает многовекторность индийской дипломатии, особенно после участия Моди в саммите БРИКС и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году с целью участия в 23-м ежегодном саммите лидеров России и Индии. Об этом стало известно во время проведения саммита БРИКС в Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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