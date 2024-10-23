Моди улетел из Казани, чтобы встретиться с Шольцем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы вернуться в Дели и встретиться с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Ключевые министры и руководители бизнеса обеих стран примут участие в межправительственных консультациях, запланированных на 24 октября.
«Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС и вылетает в Дели, куда в четверг прибывает канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры лидеров Индии и Германии пройдут в рамках межправительственных консультаций, в которых примут участие ключевые министры и руководители бизнеса двух стран», — пишет «Коммерсант».
Основной акцент в предстоящих переговорах между лидерами Индии и Германии будет сделан на укрепление военно-технических связей. Так, Германия надеется на победу в тендере на постройку шести подводных лодок для ВМС Индии.
Помимо экономического и военного аспектов, встреча Моди и Шольца символизирует стремление Индии к «стратегической автономии», что является ведущим принципом ее внешней политики. Прибытие канцлера Германии подчеркивает многовекторность индийской дипломатии, особенно после участия Моди в саммите БРИКС и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году с целью участия в 23-м ежегодном саммите лидеров России и Индии. Об этом стало известно во время проведения саммита БРИКС в Казани.
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