Моди пригласил Путина в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году для участия в 23-м ежегодном саммите глав России и Индии. Приглашение прозвучало в рамках саммита БРИКС в Казани.
«Премьер-министр пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном саммите», — сообщил МИД Индии. Цитату приводит РИА Новости.
Ведомство также напомнило, что встреча Путина и Моди на полях саммита БРИКС в Казани стала их второй личной встречей в текущем году. Первая встреча прошла в Москве на 22-м ежегодном саммите в июле 2024 года.
В ходе переговоров президента России Владимира Путина и индийский премьер-министра Нарендры Моди 22 октября Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.
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