Моди пригласил Путина в Индию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарендра Моди пригласил Владимира Путина в Индию в 2025 году
Нарендра Моди пригласил Владимира Путина в Индию в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году для участия в 23-м ежегодном саммите глав России и Индии. Приглашение прозвучало в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Премьер-министр пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном саммите», — сообщил МИД Индии. Цитату приводит РИА Новости.

Ведомство также напомнило, что встреча Путина и Моди на полях саммита БРИКС в Казани стала их второй личной встречей в текущем году. Первая встреча прошла в Москве на 22-м ежегодном саммите в июле 2024 года.

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и индийский премьер-министра Нарендры Моди 22 октября Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году для участия в 23-м ежегодном саммите глав России и Индии. Приглашение прозвучало в рамках саммита БРИКС в Казани. «Премьер-министр пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном саммите», — сообщил МИД Индии. Цитату приводит РИА Новости. Ведомство также напомнило, что встреча Путина и Моди на полях саммита БРИКС в Казани стала их второй личной встречей в текущем году. Первая встреча прошла в Москве на 22-м ежегодном саммите в июле 2024 года. В ходе переговоров президента России Владимира Путина и индийский премьер-министра Нарендры Моди 22 октября Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...