В России упростят получение надбавок к пенсии

Сафонов: новый законопроект упростит получение надбавки к пенсиям в России
© Служба новостей «URA.RU»
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В России внедряется принцип социального казначейства, чтобы люди могли пользоваться услугами быстро и удобно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
В России внедряется принцип социального казначейства, чтобы люди могли пользоваться услугами быстро и удобно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:

Россияне могут получить надбавку к пенсии без сложных процедур и очередей. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 24 октября рассказал о подготовке законопроекта, который передаст полномочия по назначению и перечислению региональных доплат к пенсии Социальному фонду. Как объяснили URA.RU эксперты, так власти смогут контролировать начисление всех положенных льгот.

Перечисление надбавок к пенсии через Социальный фонд сделает процедуру прозрачной, подчеркнул Михаил Мишустин
Перечисление надбавок к пенсии через Социальный фонд сделает процедуру прозрачной, подчеркнул Михаил Мишустин
Фото:

Мишустин начал заседание с вопроса о социальном казначействе. Он сообщил, что его механизмы активно внедряются по поручению президента России Владимира Путина. Это позволит получать помощь от государства в удобном формате — быстро и в беззаявительном порядке, отметил премьер.

В связи с этим он сообщил о подготовке нового законопроекта, который касается назначения надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума. «Сейчас Социальный фонд предоставляет им федеральные доплаты в случае, когда в российском субъекте прожиточный минимум ниже, чем в целом по стране. А если он выше, то устанавливаются уже региональные надбавки по решению местных органов социальной защиты», — рассказал премьер.

Новым законопроектом предлагается передать право назначать и перечислять региональные выплаты к пенсиям Социальному фонду, что позволит обеспечить единый по всей стране подход к процедуре и сделать ее максимально прозрачной, подчеркнул Мишустин. «Принцип расчета надбавок не поменяется. Дополнительные обращения, справки или документы от граждан не потребуются. Они продолжат получать положенные им средства в полном объеме», — резюмировал он.

Власти пытаются создать систему, при которой будет действовать правило единого окна, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. «Благодаря этому все выплаты будут фиксироваться в одном учреждении. Это также позволит проконтролировать, чтобы региональные органы не потеряли людей, которым положены льготы», — пояснил эксперт.

Пенсионеру при этом не нужно никуда обращаться, перечисления производит один оператор, уточнил Сафонов. «Это сокращает расходы субъектов регионов на ведение дел, а также экономит время и деньги людей, поскольку теперь им не требуется подавать заявления и куда-то ехать», — рассуждает ученый.

Власти централизуют пенсионное обеспечение, чтобы сократить разрыв между пенсиями и зарплатами россиян, считает эксперт Никита Масленников
Власти централизуют пенсионное обеспечение, чтобы сократить разрыв между пенсиями и зарплатами россиян, считает эксперт Никита Масленников
Фото:

Государство давно занимается централизацией пенсионного обеспечения, для этого и создавался Социальный фонд, напомнил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, передача этому органу полномочий по назначению надбавок нужна, чтобы эффективнее бороться с разрывом между зарплатами и пенсиями россиян. «Коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к средней заработной плате, должен достигать 40%, если говорить о международных стандартах. Централизация необходима, чтобы выравнивать этот коэффициент по всей стране», — предположил он.

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Россияне могут получить надбавку к пенсии без сложных процедур и очередей. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 24 октября рассказал о подготовке законопроекта, который передаст полномочия по назначению и перечислению региональных доплат к пенсии Социальному фонду. Как объяснили URA.RU эксперты, так власти смогут контролировать начисление всех положенных льгот. Мишустин начал заседание с вопроса о социальном казначействе. Он сообщил, что его механизмы активно внедряются по поручению президента России Владимира Путина. Это позволит получать помощь от государства в удобном формате — быстро и в беззаявительном порядке, отметил премьер. В связи с этим он сообщил о подготовке нового законопроекта, который касается назначения надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума. «Сейчас Социальный фонд предоставляет им федеральные доплаты в случае, когда в российском субъекте прожиточный минимум ниже, чем в целом по стране. А если он выше, то устанавливаются уже региональные надбавки по решению местных органов социальной защиты», — рассказал премьер. Новым законопроектом предлагается передать право назначать и перечислять региональные выплаты к пенсиям Социальному фонду, что позволит обеспечить единый по всей стране подход к процедуре и сделать ее максимально прозрачной, подчеркнул Мишустин. «Принцип расчета надбавок не поменяется. Дополнительные обращения, справки или документы от граждан не потребуются. Они продолжат получать положенные им средства в полном объеме», — резюмировал он. Пенсионеру при этом не нужно никуда обращаться, перечисления производит один оператор, уточнил Сафонов. «Это сокращает расходы субъектов регионов на ведение дел, а также экономит время и деньги людей, поскольку теперь им не требуется подавать заявления и куда-то ехать», — рассуждает ученый. Государство давно занимается централизацией пенсионного обеспечения, для этого и создавался Социальный фонд, напомнил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, передача этому органу полномочий по назначению надбавок нужна, чтобы эффективнее бороться с разрывом между зарплатами и пенсиями россиян. «Коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к средней заработной плате, должен достигать 40%, если говорить о международных стандартах. Централизация необходима, чтобы выравнивать этот коэффициент по всей стране», — предположил он.
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