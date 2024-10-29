Киев хочет мобилизовать еще 160 тысяч человек

На Украине власти хотят мобилизовать в ряды ВСУ около 160 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ), ссылаясь на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко.
«Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», — передает Гончаренко слова Литвиненко в своем telegram-канале. Он добавил, что с момента начала СВО в ВСУ было призвано один миллион 50 тысяч граждан.
*Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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