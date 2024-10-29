Киев хочет мобилизовать еще 160 тысяч человек

Гончаренко*: Украина планирует призвать еще 160 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в ВСУ призвано более миллиона граждан
Всего в ВСУ призвано более миллиона граждан Фото:

На Украине власти хотят мобилизовать в ряды ВСУ около 160 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ), ссылаясь на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко.

«Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», — передает Гончаренко слова Литвиненко в своем telegram-канале. Он добавил, что с момента начала СВО в ВСУ было призвано один миллион 50 тысяч граждан.

*Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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На Украине власти хотят мобилизовать в ряды ВСУ около 160 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ), ссылаясь на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко. «Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», — передает Гончаренко слова Литвиненко в своем telegram-канале. Он добавил, что с момента начала СВО в ВСУ было призвано один миллион 50 тысяч граждан. *Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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