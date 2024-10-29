Учитель истории попался на тайном романе с 15-летней ученицей

В Подмосковье задержали учителя истории, который обменивался откровенными фотографиями и ходил на свидания с 15-летней ученицей. Об этом сообщает Shot.
«Мама ученицы лицея в городском округе Шатура заметила, что дочь все чаще стала нервно прятать от нее телефон... Дочь вела откровенную переписку со взрослым мужчиной. А потом еще хуже — оказалось, что он бывший учитель девочки», — сообщает Shot в своем telegram-канале. Мужчина был задержан.
По словам школьницы, на протяжении нескольких месяцев она вела переписку с бывшим учителем истории 29-летним Максимом А., который преподавал в ее лицее. Сначала общение ограничивалось сообщениями, затем переросло в обмен интимными фотографиями и личные встречи. Против педагога возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении развратных действий. Ему грозит до трех лет тюремного заключения.
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