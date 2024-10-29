Ганчев заявил, что ВС РФ приблизились к Купянску

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Российские бойцы заняли выгодное положение на купянском направлении
Российские бойцы заняли выгодное положение на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ приблизились к украинскому городу Купянску. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций... Мы приближаемся к Купянску», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он добавил, что на купянском направлении российскими бойцами ведется тяжелая работа.

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Бойцы ВС РФ приблизились к украинскому городу Купянску. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций... Мы приближаемся к Купянску», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он добавил, что на купянском направлении российскими бойцами ведется тяжелая работа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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