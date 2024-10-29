Ганчев заявил, что ВС РФ приблизились к Купянску

Российские бойцы заняли выгодное положение на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ВС РФ приблизились к украинскому городу Купянску. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций... Мы приближаемся к Купянску», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он добавил, что на купянском направлении российскими бойцами ведется тяжелая работа.
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