Бойцы ВС РФ группировки «Центр», командир батальона Егор Бас и командир Глеб Слепов, которые участвовали в операции по освобождению населенного пункта Новоалексеевка на территории ДНР, поделились деталями проведения штурмовых действий. Видео, демонстрирующее процесс операции, и комментарии бойцов публикует Минобороны РФ.
«Чтобы дойти до Новоалексеевки, нам пришлось пройти 12 километров по лесополосам, часть на технике, часть бойцы прошли в пешем порядке. Уже в Новоалексеевку мы заскочили на технике: два танка и две БМП с десантом», — рассказал Бас. Соответствующие кадры публикует ведомство в своем telegram-канале.
Слепов рассказал, что при входе в Новоалексеевку войска Украины «встретили» ВС РФ дроном-камикадзе. После этого российские подразделения провели зачистку первой улицы и укрепили свои позиции. Затем, действуя небольшими группами, они начали штурмовые действия.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в ДНР. Там отметили, что бойцы ВС РФ продолжают наступление и двигаются вперед на фронтовых линиях, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.