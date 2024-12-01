Бойцы группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Новоалексеевки в ДНР. Видео

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР
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Российские бойцы шли 12 километров по лесополосам
Российские бойцы шли 12 километров по лесополосам Фото:
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Бойцы ВС РФ группировки «Центр», командир батальона Егор Бас и командир Глеб Слепов, которые участвовали в операции по освобождению населенного пункта Новоалексеевка на территории ДНР, поделились деталями проведения штурмовых действий. Видео, демонстрирующее процесс операции, и комментарии бойцов публикует Минобороны РФ.

«Чтобы дойти до Новоалексеевки, нам пришлось пройти 12 километров по лесополосам, часть на технике, часть бойцы прошли в пешем порядке. Уже в Новоалексеевку мы заскочили на технике: два танка и две БМП с десантом», — рассказал Бас. Соответствующие кадры публикует ведомство в своем telegram-канале.

Слепов рассказал, что при входе в Новоалексеевку войска Украины «встретили» ВС РФ дроном-камикадзе. После этого российские подразделения провели зачистку первой улицы и укрепили свои позиции. Затем, действуя небольшими группами, они начали штурмовые действия. 

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в ДНР. Там отметили, что бойцы ВС РФ продолжают наступление и двигаются вперед на фронтовых линиях, передает 360.ru.

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Бойцы ВС РФ группировки «Центр», командир батальона Егор Бас и командир Глеб Слепов, которые участвовали в операции по освобождению населенного пункта Новоалексеевка на территории ДНР, поделились деталями проведения штурмовых действий. Видео, демонстрирующее процесс операции, и комментарии бойцов публикует Минобороны РФ. «Чтобы дойти до Новоалексеевки, нам пришлось пройти 12 километров по лесополосам, часть на технике, часть бойцы прошли в пешем порядке. Уже в Новоалексеевку мы заскочили на технике: два танка и две БМП с десантом», — рассказал Бас. Соответствующие кадры публикует ведомство в своем telegram-канале. Слепов рассказал, что при входе в Новоалексеевку войска Украины «встретили» ВС РФ дроном-камикадзе. После этого российские подразделения провели зачистку первой улицы и укрепили свои позиции. Затем, действуя небольшими группами, они начали штурмовые действия.  Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в ДНР. Там отметили, что бойцы ВС РФ продолжают наступление и двигаются вперед на фронтовых линиях, передает 360.ru.
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