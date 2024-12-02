Зеленский: Запад хочет видеть Россию на втором «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада хотят видеть Россию на втором «саммите мира». По его словам, Киев готов пригласить РФ, но боится, что страна будет пытаться аннулировать формулу саммита.
«Как все [западные] лидеры и хотели, чтобы Россия была на втором саммите, мы их пригласим… Но я им сказал, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу саммита, и сделает все, чтобы не посетить его, так как ее это не интересует», — заявил Зеленский в интервью Kyodo News, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
Власти Украины готовы провести новый саммит по так называемой «формуле мира» Зеленского уже совсем скоро, передает RT слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Сам украинский лидер ранее заявлял, что проведение второго саммита будет возможно только тогда, когда каждый шаг по достижению соглашения будет проработан, сообщает «Национальная служба новостей».
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