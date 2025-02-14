Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram после недавнего обновления мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, отражающего неполадки.
По данным сайта Downdetector, к 14:30 по московскому времени количество жалоб от пользователей достигло 28. Основные проблемы, которые привели к нареканиям, связаны с самим функционированием приложения — 55% пользователей сообщили о сбоях в работе мессенджера после недавнего обновления. Также, согласно агрегатору, о жалобах пользователи писали накануне вечером. Наибольшее число сообщений о проблемах с мессенджером Telegram поступило из таких регионов, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Пензенская, Иркутская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.
Также граждане жалуются на сбои в работе сервиса быстрых платежей (СБП). За последний час количество жалоб достигло около 1500.
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