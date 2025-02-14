Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе

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Пользователи сообщают об ошибках в работе Telegram
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Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram после недавнего обновления мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, отражающего неполадки. 

По данным сайта Downdetector, к 14:30 по московскому времени количество жалоб от пользователей достигло 28. Основные проблемы, которые привели к нареканиям, связаны с самим функционированием приложения — 55% пользователей сообщили о сбоях в работе мессенджера после недавнего обновления. Также, согласно агрегатору, о жалобах пользователи писали накануне вечером. Наибольшее число сообщений о проблемах с мессенджером Telegram поступило из таких регионов, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Пензенская, Иркутская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.

Также граждане жалуются на сбои в работе сервиса быстрых платежей (СБП). За последний час количество жалоб достигло около 1500. 

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Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram после недавнего обновления мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, отражающего неполадки.  По данным сайта Downdetector, к 14:30 по московскому времени количество жалоб от пользователей достигло 28. Основные проблемы, которые привели к нареканиям, связаны с самим функционированием приложения — 55% пользователей сообщили о сбоях в работе мессенджера после недавнего обновления. Также, согласно агрегатору, о жалобах пользователи писали накануне вечером. Наибольшее число сообщений о проблемах с мессенджером Telegram поступило из таких регионов, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Пензенская, Иркутская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Также граждане жалуются на сбои в работе сервиса быстрых платежей (СБП). За последний час количество жалоб достигло около 1500. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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