Абхазии удалось избежать новой революции после выборов

В Абхазии удалось избежать новой революции менее чем через два дня после оглашения результатов первого тура президентских выборов. Конфликтующие стороны смогли договориться, однако неясно, насколько долго продлится это соглашение.
Политики выражают обеспокоенность попытками создать раскол в обществе на национальной почве. «Нельзя вступать на эту скользкую тропу и делить нашу страну по этническому принципу», — заявил URA.RU начальник штаба победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы Леонид Лакербай.
Голоса жителей республики разделились между двумя основными кандидатами на пост президента — Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинбой. Исход выборов, что состоятся 1 марта, остается непредсказуемым, и это осознают обычные граждане.
В стране 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. В ходе голосования политик Бадра Гунба получил 46,38% голосов, а его оппонент, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, собрал 36,92%.
Ситуация накалилась в понедельник вечером, когда появились слухи об отставке министра внутренних дел, что привело к стягиванию милиции к зданию МВД Абхазии. На месте событий были замечены многочисленные милицейские расчеты и сотрудники местного СОБРа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.