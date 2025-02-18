Bloomberg: в G7 задумались над снижением потолка цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) обсуждают возможность пересмотра ценового лимита на российскую нефть, что станет частью усиления антироссийских санкций. Об этом сообщил Bloomberg.
«„Большая семерка“ рассматривает возможность совместного ужесточения или адаптации предельного уровня цен на российскую нефть в попытке сократить доходы Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине», — пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа. Пока не известно, одобрили ли предложение все страны G7.
Проект до сих пор дорабатывается. Ожидается, что окончательное решение и совместное заявление будут опубликованы 24 февраля.
Согласно информации, опубликованной на портале Profinance.ru, на понедельник, 17 февраля, цена на нефть марки Urals достигла уровня 6,09 тысячи рублей за баррель. Это минимальный показатель с 29 сентября 2024 года.
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