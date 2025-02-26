В Китае жестко ответили на план Трампа поссорить Москву и Пекин

NetEasy: у Трампа есть план разрушить альянс России и Китая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Китае посчитали, что Трамп пытается разрушить их отношения с Россией
В Китае посчитали, что Трамп пытается разрушить их отношения с Россией Фото:

Стратегия президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана, сообщает китайское издание NetEasy. Основная цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника.

«В плане Трампа оттепель в американо-российских отношениях — это только первый шаг, а за ним стоит более масштабный заговор с целью втянуть Россию в свои собственные стратегические рамки, чтобы разобраться с возможным лагерем сотрудничества между Китаем и Россией», — пишет издание NetEase. По их мнению, достижение этой цели окажется для Трампа сложным на практике.

Однако, как отмечает СМИ, прочное сотрудничество между Россией и Китаем находит отражение не только в дипломатии, но и в конкретных проектах, таких как совместные инициативы в энергетике, науке, технике и инфраструктуре. А также согласованные позиции обеих стран в международных организациях подчеркивают глубину их отношений, особенно в условиях западных санкций против России, когда роль Китая становится еще более важной.

Ранее президент Владимир Путин продемонстрировал, что Россия не откажется от дружбы с Китаем после возобновления контактов с США. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули в телефонном разговоре, что отношения Москвы и Пекина не зависят от других стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стратегия президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана, сообщает китайское издание NetEasy. Основная цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника. «В плане Трампа оттепель в американо-российских отношениях — это только первый шаг, а за ним стоит более масштабный заговор с целью втянуть Россию в свои собственные стратегические рамки, чтобы разобраться с возможным лагерем сотрудничества между Китаем и Россией», — пишет издание NetEase. По их мнению, достижение этой цели окажется для Трампа сложным на практике. Однако, как отмечает СМИ, прочное сотрудничество между Россией и Китаем находит отражение не только в дипломатии, но и в конкретных проектах, таких как совместные инициативы в энергетике, науке, технике и инфраструктуре. А также согласованные позиции обеих стран в международных организациях подчеркивают глубину их отношений, особенно в условиях западных санкций против России, когда роль Китая становится еще более важной. Ранее президент Владимир Путин продемонстрировал, что Россия не откажется от дружбы с Китаем после возобновления контактов с США. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули в телефонном разговоре, что отношения Москвы и Пекина не зависят от других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...