Мединский получил новую должность

На съезде Союза писателей России председателем организации был избран Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества. Информация о возможном назначении Мединского появилась еще в начале февраля этого года.
«Владимир Мединский избран главой Союза писателей России», — пишет РИА Новости. Мединский заменил редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова, который ранее занимал эту должность.
В августе 2024 года источники в администрации президента России сообщали, что Владимир Мединский будет назначен руководителем нового управления, которое займется вопросами государственной политики в гуманитарной области. Мединский в своей новой роли будет координировать процессы в областях культуры и исторического просвещения.
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