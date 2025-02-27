Мединский получил новую должность

Мединский стал главой Союза писателей России
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Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Екатеринбург, мединский владимир
Мединский на съезде Союза писателей России избран председателем правления союза Фото:

На съезде Союза писателей России председателем организации был избран Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества. Информация о возможном назначении Мединского появилась еще в начале февраля этого года.

«Владимир Мединский избран главой Союза писателей России», — пишет РИА Новости. Мединский заменил редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова, который ранее занимал эту должность.

В августе 2024 года источники в администрации президента России сообщали, что Владимир Мединский будет назначен руководителем нового управления, которое займется вопросами государственной политики в гуманитарной области. Мединский в своей новой роли будет координировать процессы в областях культуры и исторического просвещения.

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На съезде Союза писателей России председателем организации был избран Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества. Информация о возможном назначении Мединского появилась еще в начале февраля этого года. «Владимир Мединский избран главой Союза писателей России», — пишет РИА Новости. Мединский заменил редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова, который ранее занимал эту должность. В августе 2024 года источники в администрации президента России сообщали, что Владимир Мединский будет назначен руководителем нового управления, которое займется вопросами государственной политики в гуманитарной области. Мединский в своей новой роли будет координировать процессы в областях культуры и исторического просвещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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