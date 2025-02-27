Мединский получил новую должность

Мединский стал главой Союза писателей России

27 февраля 2025 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мединский на съезде Союза писателей России избран председателем правления союза Фото: Размик Закарян © URA.RU На съезде Союза писателей России председателем организации был избран Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества. Информация о возможном назначении Мединского появилась еще в начале февраля этого года. «Владимир Мединский избран главой Союза писателей России», — пишет РИА Новости. Мединский заменил редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова, который ранее занимал эту должность. В августе 2024 года источники в администрации президента России сообщали, что Владимир Мединский будет назначен руководителем нового управления, которое займется вопросами государственной политики в гуманитарной области. Мединский в своей новой роли будет координировать процессы в областях культуры и исторического просвещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На съезде Союза писателей России председателем организации был избран Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества. Информация о возможном назначении Мединского появилась еще в начале февраля этого года. «Владимир Мединский избран главой Союза писателей России», — пишет РИА Новости. Мединский заменил редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова, который ранее занимал эту должность. В августе 2024 года источники в администрации президента России сообщали, что Владимир Мединский будет назначен руководителем нового управления, которое займется вопросами государственной политики в гуманитарной области. Мединский в своей новой роли будет координировать процессы в областях культуры и исторического просвещения.