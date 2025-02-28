Генерала Попова снова отправили в СИЗО

Генерал Иван Попов вновь оказался в СИЗО после того, как суд ужесточил ему меру пресечения. Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом от журналистов и публики режиме рассмотрел вопрос о замене меры пресечения.
«Генерала Ивана Попова вновь отправили в СИЗО, ужесточив меру пресечения», — передает корреспондент ТАСС. Суд рассмотрел вопрос о замене меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Он будет находиться в ФКУ СИЗО-1 Тамбовской области.
Попов был задержан 17 мая 2024 года, однако 15 июля военный суд принял решение о замене меры пресечения на домашний арест по ходатайству следственных органов. Согласно данным следствия, Попов подозревается в причастности к присвоению более 1700 тонн металлопроката в 2023 году. Эти материалы были приобретены администрацией Запорожской области в рамках программы гуманитарной помощи. С начала расследования уголовного дела генерал отрицает все предъявленные ему обвинения.
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