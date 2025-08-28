На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована вторая за сутки вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом 28 августа сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). По данным специалистов, вечером в 20:11 мск зарегистрировано излучение класса M1.3, которое продолжалось 28 минут в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен 4203 (N10W88).
«28 августа в 20:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут. Событие относится к предпоследнему классу мощности — M, и представляет интерес для наблюдателей космической погоды», — сообщили в институте.
Ранее ученые уже фиксировали вспышки меньшей интенсивности на том же участке солнечной поверхности. Вспышки класса M уступают по мощности лишь событиям самого высокого класса — X, и способны вызывать незначительные помехи радиосвязи на Земле и полярные сияния на высоких широтах. По словам специалистов, ситуация находится под контролем, угрозы для технических систем и здоровья людей нет.
Ранее на Солнце уже фиксировалась вспышка средней силы уровня M2.9 в активной области 4168, что стало самым мощным событием за полтора месяца. Тогда специалисты отмечали высокий уровень солнечной активности и сохраняющуюся вероятность новых мощных вспышек, включая класс X. Подобные события могут вызывать незначительные помехи радиосвязи и полярные сияния, однако угрозы для технических систем и здоровья людей не отмечалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.