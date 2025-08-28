На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксировали вторую вспышку класса мощности M1.3
На Солнце обнаружили новую вспышку
На Солнце обнаружили новую вспышку

На Солнце зафиксирована вторая за сутки вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом 28 августа сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). По данным специалистов, вечером в 20:11 мск зарегистрировано излучение класса M1.3, которое продолжалось 28 минут в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен 4203 (N10W88).

«28 августа в 20:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут. Событие относится к предпоследнему классу мощности — M, и представляет интерес для наблюдателей космической погоды», — сообщили в институте.

Ранее ученые уже фиксировали вспышки меньшей интенсивности на том же участке солнечной поверхности. Вспышки класса M уступают по мощности лишь событиям самого высокого класса — X, и способны вызывать незначительные помехи радиосвязи на Земле и полярные сияния на высоких широтах. По словам специалистов, ситуация находится под контролем, угрозы для технических систем и здоровья людей нет.

Ранее на Солнце уже фиксировалась вспышка средней силы уровня M2.9 в активной области 4168, что стало самым мощным событием за полтора месяца. Тогда специалисты отмечали высокий уровень солнечной активности и сохраняющуюся вероятность новых мощных вспышек, включая класс X. Подобные события могут вызывать незначительные помехи радиосвязи и полярные сияния, однако угрозы для технических систем и здоровья людей не отмечалось.

