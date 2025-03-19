Россия вернула в собственность пять стратегических предприятий

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Игорь Краснов сообщил, что владельцы приватизированных компаний финансировали ВСУ
Игорь Краснов сообщил, что владельцы приватизированных компаний финансировали ВСУ Фото:

Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. 

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий. Четыре из них находились под иностранным контролем», — рассказал Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

Собственники данных компаний поручали выводить продукцию и прибыль в недружественные юрисдикции, отказывались вкладываться в развитие инфраструктуры, не выполняли обязательства перед сотрудниками, а также не платили в должной мере налоги. Вместо этого владельцы предприятий тратили прибыль на свои нужды, некоторые из них финансировали украинские формирования, воюющие против ВС РФ. 

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Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.  «По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий. Четыре из них находились под иностранным контролем», — рассказал Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».  Собственники данных компаний поручали выводить продукцию и прибыль в недружественные юрисдикции, отказывались вкладываться в развитие инфраструктуры, не выполняли обязательства перед сотрудниками, а также не платили в должной мере налоги. Вместо этого владельцы предприятий тратили прибыль на свои нужды, некоторые из них финансировали украинские формирования, воюющие против ВС РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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