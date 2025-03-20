Irishtimes узнало, какие аргументы готовит Зеленский для саммита ЕС

В преддверии саммита Европейского союза (ЕС), который состоится на этой неделе, лидер Украины Владимир Зеленский готовит ключевые аргументы для обращения к лидерам стран-членов по безопасности своей страны. По информации издания Irishtimes, Зеленский планирует обсудить последние развития на востоке Украины и инициативы по укреплению оборонной и экономической поддержки со стороны союза.
«Ожидается, что 26 лидеров ЕС согласуют текст, который обязуется защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию „проявить реальную политическую волю к прекращению войны“», — сообщает издание. Также в Евросоюзе обсудят увеличение военных расходов и совместные оборонные проекты.
Основными темами, которые Зеленский намерен поднять на саммите, являются усиление военной мощи ЕС в ответ на американские пошлины и другие экономические вызовы, а также необходимость поддержания оборонного потенциала в свете возможного сокращения американской поддержки в этой сфере. Евросоюз ищет пути укрепления своей технологической и экономической конкурентоспособности, а Владимир Зеленский видит в этом возможность для Украины углубить сотрудничество.
Важной частью обсуждений станет также энергетическая безопасность и климатическая нейтральность, где лидеры ЕС попытаются достичь консенсуса по ключевым моментам, несмотря на существующие разногласия. Дополнительное внимание будет уделено интеграции финансовых рынков Европейского союза в рамках так называемого союза рынков капитала, что станет ключевой темой для обсуждения на предстоящем саммите.
По информации Irishtimes, украинский лидер подготовился к саммиту, проанализировав последний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, который состоялся накануне. Он планирует использовать эту информацию для того, чтобы подчеркнуть необходимость усиленной координации и поддержки со стороны ЕС в контексте украинского конфликта.
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