ERR: парламент Эстонии отказался закрывать границы с Россией

Законопроект о закрытии границы между Россией и Эстонией поддержали лишь 14 депутатов второй страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — сказано в публикации. Отмечается, что авторами законопроекта стала оппозиционная эстонская партия Isamaa.
Эстония уже планировала временное закрытие пункта пропуска на границе с Россией в Нарве с 30 апреля по 2 мая 2025 года для проведения учений под названием «Щит», направленных на отработку действий в условиях миграционного давления и кризисных ситуаций национальной обороны. Это решение было связано с обеспечением национальной безопасности и общественного порядка.
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