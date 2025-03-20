ERR: парламент Эстонии отказался закрывать границы с Россией

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За законопроект о закрытии границ проголосовали 14 депутатов, против - 61
За законопроект о закрытии границ проголосовали 14 депутатов, против - 61 Фото:

Законопроект о закрытии границы между Россией и Эстонией поддержали лишь 14 депутатов второй страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — сказано в публикации. Отмечается, что авторами законопроекта стала оппозиционная эстонская партия Isamaa. 

Эстония уже планировала временное закрытие пункта пропуска на границе с Россией в Нарве с 30 апреля по 2 мая 2025 года для проведения учений под названием «Щит», направленных на отработку действий в условиях миграционного давления и кризисных ситуаций национальной обороны. Это решение было связано с обеспечением национальной безопасности и общественного порядка.

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Законопроект о закрытии границы между Россией и Эстонией поддержали лишь 14 депутатов второй страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — сказано в публикации. Отмечается, что авторами законопроекта стала оппозиционная эстонская партия Isamaa.  Эстония уже планировала временное закрытие пункта пропуска на границе с Россией в Нарве с 30 апреля по 2 мая 2025 года для проведения учений под названием «Щит», направленных на отработку действий в условиях миграционного давления и кризисных ситуаций национальной обороны. Это решение было связано с обеспечением национальной безопасности и общественного порядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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