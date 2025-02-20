Эстония закроет границу с Россией

Эстония закроет пункт пропуска на границе с Россией в Нарве с 30 апреля по 2 мая 2025 года. Об этом свидетельствует проект приказа правительства республики. Закрытие границы связано с проведением учений и обеспечением нацбезопасности.
«В интересах национальной безопасности и обеспечения общественного порядка с 30 апреля 2025 года по 2 мая 2025 года приостанавливается пересечение государственной границы через пункт пропуска „Нарва-1“ и закрывается пункт пропуска через государственную границу», — написано в документе. Он есть в распоряжении «Фонтанки.ру».
В рамках закрытия границы департамент полиции и погранохраны Эстонии организует учения под названием «Щит». Целью этих учений является отработка действий в условиях миграционного давления и кризисных ситуаций национальной обороны. Приказ о закрытии пункта пропуска планируется ввести в действие с 30 апреля, но официально документ еще не опубликован.
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