Якушев вручил благодарности волонтерам за помощь жителям Курской области

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Владимир Якушев выразил благодарность волонтерам из ЕР и «Молодой Гвардии» за их вклад в оказание помощи населению Курской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Вы уже семь месяцев несете эту вахту, и мы будем продолжать ее столько, сколько необходимо. Понятно, что операция в Курской области завершится. Врага с позором выгонят с нашей земли. Но люди еще нескоро вернутся в свои дома», — обратился Якушев к волонтерам активистам в ходе награждения благодарственными письмами. Заявление секретаря генсовета партии опубликовано на официальном сайте «Единой России».
Якушев провел встречу с волонтерами в центральном штабе поддержки и гуманитарном центре партии. Большинство волонтеров прибыли из разных уголков страны, а некоторые ранее участвовали в специальной военной операции в составе подразделения «Гром Каскад». Среди тех, кто был отмечен благодарностями, оказались куратор гуманитарных миссий в Курской области Александр Сидоренков, волонтеры Алена Ярославцева и Полина Демина, добровольцы из «Гром Каскад» Аркадий Гричишкин и Иван Демидов, а также исполнительный секретарь местного отделения партии в Центральном округе Курска Татьяна Хмелевская.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Курскую область, секретарь генсовета партии «Единая Россия» в сопровождении врио губернатора региона Александра Хинштейна посетил центр временного размещения в студенческом городке аграрного университета. На текущий момент в пяти общежитиях проживают жители, чьи дома были повреждены в результате нападений ВСУ. С поддержкой партии для них организовано трехразовое горячее питание, выдаются продукты питания и средства личной гигиены, а также предоставляется медицинская и психологическая поддержка. Партия также обустроила условия для дистанционного обучения детей, создала игровые и спортивные зоны, а также оборудовала прачечную.
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