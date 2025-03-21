Якушев вручил благодарности волонтерам за помощь жителям Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев встретился с активистами в гуманитарном центре партии
Якушев встретился с активистами в гуманитарном центре партии Фото:

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Владимир Якушев выразил благодарность волонтерам из ЕР и «Молодой Гвардии» за их вклад в оказание помощи населению Курской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Вы уже семь месяцев несете эту вахту, и мы будем продолжать ее столько, сколько необходимо. Понятно, что операция в Курской области завершится. Врага с позором выгонят с нашей земли. Но люди еще нескоро вернутся в свои дома», — обратился Якушев к волонтерам активистам в ходе награждения благодарственными письмами. Заявление секретаря генсовета партии опубликовано на официальном сайте «Единой России».

Якушев провел встречу с волонтерами в центральном штабе поддержки и гуманитарном центре партии. Большинство волонтеров прибыли из разных уголков страны, а некоторые ранее участвовали в специальной военной операции в составе подразделения «Гром Каскад». Среди тех, кто был отмечен благодарностями, оказались куратор гуманитарных миссий в Курской области Александр Сидоренков, волонтеры Алена Ярославцева и Полина Демина, добровольцы из «Гром Каскад» Аркадий Гричишкин и Иван Демидов, а также исполнительный секретарь местного отделения партии в Центральном округе Курска Татьяна Хмелевская.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Курскую область, секретарь генсовета партии «Единая Россия» в сопровождении врио губернатора региона Александра Хинштейна посетил центр временного размещения в студенческом городке аграрного университета. На текущий момент в пяти общежитиях проживают жители, чьи дома были повреждены в результате нападений ВСУ. С поддержкой партии для них организовано трехразовое горячее питание, выдаются продукты питания и средства личной гигиены, а также предоставляется медицинская и психологическая поддержка. Партия также обустроила условия для дистанционного обучения детей, создала игровые и спортивные зоны, а также оборудовала прачечную.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Владимир Якушев выразил благодарность волонтерам из ЕР и «Молодой Гвардии» за их вклад в оказание помощи населению Курской области. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Вы уже семь месяцев несете эту вахту, и мы будем продолжать ее столько, сколько необходимо. Понятно, что операция в Курской области завершится. Врага с позором выгонят с нашей земли. Но люди еще нескоро вернутся в свои дома», — обратился Якушев к волонтерам активистам в ходе награждения благодарственными письмами. Заявление секретаря генсовета партии опубликовано на официальном сайте «Единой России». Якушев провел встречу с волонтерами в центральном штабе поддержки и гуманитарном центре партии. Большинство волонтеров прибыли из разных уголков страны, а некоторые ранее участвовали в специальной военной операции в составе подразделения «Гром Каскад». Среди тех, кто был отмечен благодарностями, оказались куратор гуманитарных миссий в Курской области Александр Сидоренков, волонтеры Алена Ярославцева и Полина Демина, добровольцы из «Гром Каскад» Аркадий Гричишкин и Иван Демидов, а также исполнительный секретарь местного отделения партии в Центральном округе Курска Татьяна Хмелевская. Кроме того, в рамках рабочей поездки в Курскую область, секретарь генсовета партии «Единая Россия» в сопровождении врио губернатора региона Александра Хинштейна посетил центр временного размещения в студенческом городке аграрного университета. На текущий момент в пяти общежитиях проживают жители, чьи дома были повреждены в результате нападений ВСУ. С поддержкой партии для них организовано трехразовое горячее питание, выдаются продукты питания и средства личной гигиены, а также предоставляется медицинская и психологическая поддержка. Партия также обустроила условия для дистанционного обучения детей, создала игровые и спортивные зоны, а также оборудовала прачечную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...