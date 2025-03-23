Дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно прооперировали

Дирижеру телешоу «Голос» Сергею Жилин срочно провели операцию после госпитализации. Об этом сообщает представитель музыканта.
«Сергея Жилина прооперировали, он уже в палате на терапии», — передает РИА Новости слова представителя дирижера. Информацию о госпитализации и проведении операции подтвердила журналистка Яна Чурикова в своем telegram-канале.
По ее словам, у Жилина был нерегулярный график работы, который сказался на здоровье. Во время сезона телепроекта «Голос» Жилин и его команда по ночам подготавливают партитуры к репетициям. Чурикова попросила прессу не беспокоить лишними вопросами музыкантов оркестра «Фонограф».
Ранее Жилина экстренно доставили в больницу. Он испытывал острую боль в области живота. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
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