Дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно прооперировали

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Чурикова подтвердила, что Жилину в срочном порядке провели операцию
Чурикова подтвердила, что Жилину в срочном порядке провели операцию Фото:

Дирижеру телешоу «Голос» Сергею Жилин срочно провели операцию после госпитализации. Об этом сообщает представитель музыканта. 

«Сергея Жилина прооперировали, он уже в палате на терапии», — передает РИА Новости слова представителя дирижера. Информацию о госпитализации и проведении операции подтвердила журналистка Яна Чурикова в своем telegram-канале. 

По ее словам, у Жилина был нерегулярный график работы, который сказался на здоровье. Во время сезона телепроекта «Голос» Жилин и его команда по ночам подготавливают партитуры к репетициям. Чурикова попросила прессу не беспокоить лишними вопросами музыкантов оркестра «Фонограф».

Ранее Жилина экстренно доставили в больницу. Он испытывал острую боль в области живота. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

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Дирижеру телешоу «Голос» Сергею Жилин срочно провели операцию после госпитализации. Об этом сообщает представитель музыканта.  «Сергея Жилина прооперировали, он уже в палате на терапии», — передает РИА Новости слова представителя дирижера. Информацию о госпитализации и проведении операции подтвердила журналистка Яна Чурикова в своем telegram-канале.  По ее словам, у Жилина был нерегулярный график работы, который сказался на здоровье. Во время сезона телепроекта «Голос» Жилин и его команда по ночам подготавливают партитуры к репетициям. Чурикова попросила прессу не беспокоить лишними вопросами музыкантов оркестра «Фонограф». Ранее Жилина экстренно доставили в больницу. Он испытывал острую боль в области живота. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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