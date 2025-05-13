Стало известно, почему Владимир Кузьмин не приехал на похороны младшего брата

Владимир Кузьмин не смог присутствовать на похоронах своего младшего брата, известного музыканта Александра Кузьмина, потому что не хотел внимания репортеров. Об этом заявила его дочь Сюзанна. Александр скончался 24 марта, он был найден без сознания на автобусной остановке в Адлере.
Дочь Александра и племянница Владимира Сюзанна Кузьмина объяснила, что ее дядя, несмотря на то, что не приехал на церемонию прощания, проявил свое участие и поддержку, оплатив все расходы на похороны, которые по разным данным составили около 900 тысяч рублей. Она отметила, что основной причиной отсутствия Владимира Кузьмина было большое количество журналистов, приглашенных на мероприятие другими родственниками.
«Почему Владимир Кузьмин не был на похоронах папы? Потому что знал, что будет много репортеров, которых организовала Наталья. Есть личное — а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», — поделилась Сюзанна, сообщает Starhit.
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