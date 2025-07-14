Глава НАТО назвал Трампа «полицейским всего мира»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «полицейским всего мира». Сделал он это на встрече с президентом Штатов.
«Вы (Дональд Трамп — прим. URA.RU) — полицейский всего мира. (США — прим. URA.RU) — самая могущественная страна на Земле, самая мощная армия на Земле», — заявил Рютте в эфире телеканала Fox News. Также он подтвердил, что Европа берет оплату всех поставок Украине на себя.
Ранее Марк Рютте публично поддержал инициативы Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП, отметив это как значимое достижение для США и Европы. Кроме того, генсек альянса призывал союзников наращивать производство вооружений для Украины и критиковал переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле, считая их недостаточно серьезными.
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