Глава НАТО назвал «несерьезными» членов делегации РФ на переговорах с Украиной

Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство, что переговоры с Украиной ведет «историк». Такими словами он охарактеризовал помощника российского президента и главу делегации РФ Владимира Мединского, назвав его «несерьезным».
«Путин не отправил серьезных людей на переговоры», — заявил Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию его выступления вел телеканал FOX News. Он высказал недовольство по поводу того, что «историк» Владимир Мединский ведет переговоры с Украиной.
Глава НАТО отметил, что обсуждение истории не заменяет важности качественного ведения переговоров. Мединский, в свою очередь, ранее предложил Рютте ознакомиться с учебником истории для уточнения фактов о существовании Украины в XII веке.
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