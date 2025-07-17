Французский певец Лаланн получил в подарок портрет Путина с автографом

Французский певец Франсис Лаланн, который недавно вернулся из России, получил в подарок портрет президента РФ Владимира Путина с его автографом. Картину ему вручил посол России во Франции Алексей Мешков.
«Мешков вручил гостю в подарок фотопортрет президента РФ Владимира Путина с подписью главы государства», — пишет ТАСС. Посол также поблагодарил гостя за его гражданскую позицию и вклад в развитие культурных связей между Россией и Францией. Лаланн, в свою очередь, подарил дипломату сборник своих стихов, отметив, что он состоит исключительно из поэм о любви. Музыкант также рассказал, что во время визита в Москву занимался переводом произведений Александра Пушкина на французский язык.
На встрече в французской резиденции Лаланн выразил восхищение Россией и ее президентом. «Я испытываю огромное уважение и глубокое восхищение этим человеком, который, на мой взгляд, незаменим не только для России, но и для современного мира», — отметил артист.
Франсис Лаланн ранее неоднократно посещал Россию. Последнюю поездку он посвятил 80-летию Победы. Артист сообщил, что планирует вернуться в РФ с концертным туром.
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