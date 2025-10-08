Захарова рассказала о поддержке Украиной терроризма в Сахаро-Сахельском регионе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о накоплении фактов, свидетельствующих о поддержке Украиной террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки.
«Появляется все больше фактов поддержки Украиной террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе», — заявила Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.
По словам дипломата, киевский режим продолжает практику поддержки международного терроризма, расширяя географию своей деструктивной деятельности. Детальная информация по данному вопросу будет представлена дополнительно.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский сообщал, что Киев использует террористические методы и привлекает боевиков из Африки для участия в конфликте на стороне ВСУ. По данным российских властей, украинская сторона активно взаимодействует с международными террористическими организациями, а спецслужбы фиксируют попытки вербовки боевиков, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.