Кадыров поблагодарил Путина за награждение внучки первого президента Чечни

По словам Кадырова, награда — это результат труда всей команды молодых специалистов
По словам Кадырова, награда — это результат труда всей команды молодых специалистов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую государственную награду, врученную его племяннице Хадижат Кадыровой — внучке первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующее сообщение появилось в официальном telegram-канале главы региона.

«От всей души выражаю искреннюю благодарность главе государства Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку деятельности Хадижат», — написал Кадыров. По его словам, награда — это результат труда не только самой Кадыровой, но и всей команды молодых специалистов, которые следуют примеру своих предков и с преданностью служат Родине.

Хадижат была удостоена Почетной грамоты Президента РФ. Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, а также за вклад в развитие региона. Кадыров особо отметил, что несмотря на юный возраст, Хадижат Кадырова уже внесла весомый вклад в развитие Чеченской Республики. Она проявила себя на ответственных должностях, начиная с поста начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного и до первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР по взаимодействию с социальным блоком.

