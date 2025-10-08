Вдова убитого генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова, вдова погибшего в 2024 году генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, стала сенатором от Костромской областной думы. Решение было принято на первом заседании нового состава регионального парламента.
«Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Костромской областной думы», — сообщил председатель регионального парламента Алексей Анохин, передает ТАСС. Кириллова, избранная депутатом облдумы от «Единой России», получила новые полномочия на заседании в среду.
В 2024 году, в Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Он являлся начальником войск радиационной, химической и биологической защиты. Вместе с ним при взрыве погиб его помощник, сообщили правоохранительные органы.
