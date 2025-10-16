«Попали под руку убийцы»: всплыли новые подробности по убийству россиянки в Армении

Врач-эндокринолог из Ростова-на-Дону Марина Айрапетян и ее муж Вага Мартиросян погибли в Армении, куда приехали на свадьбу к родственникам. Они стали случайными жертвами соседа, который перед этим заколол вилами супружескую пару на соседнем участке.
«Подозреваемый потребовал ключи, но Марина и Вага их не отдали. Тогда он расстрелял пару, тела положил в беседку и скрылся с места», — описывает трагедию telegram-канал Shot.
По версии следствия, 61-летний житель Котайкской области утром в воскресенье повздорил с соседями-супругами из-за хозяйственных вопросов. Когда те пошли собирать морковь, он заколол их вилами и добил выстрелами из ружья. Спасаясь бегством, убийца наткнулся на ростовчан и расстрелял их, когда они отказались отдать ключи от автомобиля.
Ранее информация о гибели Марины Айрапетян и ее мужа появилась в соцсетях и была подтверждена клиникой, где работала врач. Сообщалось, что супруги были убиты при ограблении, а перед этим злоумышленник застрелил еще одну семейную пару. Коллеги выразили соболезнования и отметили профессионализм и отзывчивость погибшей.
