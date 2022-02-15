В Кремле объяснили большую дистанцию на переговорах Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Переговоры Путина проходят за большим столом из-за пандемии Фото:
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Президент РФ Владимир Путин принимает гостей за большим столом из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой. Слава богу, цифры у нас пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны. Болели все вокруг. Поэтому принимаются особые меры предосторожности. Встреч гораздо больше происходит, но они проходят на большем расстоянии. В этом ничего страшного. При этом, когда есть время провести дополнительное тестирование, такой дистанции нет», — заявил Песков во время конференц-колла.

Ранее в Кремле объяснили дистанцию президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах в Москве 7 февраля. Встречу политиков пришлось проводить за столом длиной в четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест.

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Президент РФ Владимир Путин принимает гостей за большим столом из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Это временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой. Слава богу, цифры у нас пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны. Болели все вокруг. Поэтому принимаются особые меры предосторожности. Встреч гораздо больше происходит, но они проходят на большем расстоянии. В этом ничего страшного. При этом, когда есть время провести дополнительное тестирование, такой дистанции нет», — заявил Песков во время конференц-колла. Ранее в Кремле объяснили дистанцию президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах в Москве 7 февраля. Встречу политиков пришлось проводить за столом длиной в четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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