В Кремле объяснили большую дистанцию на переговорах Путина

Президент РФ Владимир Путин принимает гостей за большим столом из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Это временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой. Слава богу, цифры у нас пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны. Болели все вокруг. Поэтому принимаются особые меры предосторожности. Встреч гораздо больше происходит, но они проходят на большем расстоянии. В этом ничего страшного. При этом, когда есть время провести дополнительное тестирование, такой дистанции нет», — заявил Песков во время конференц-колла.
Ранее в Кремле объяснили дистанцию президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах в Москве 7 февраля. Встречу политиков пришлось проводить за столом длиной в четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест.
Президент РФ Владимир Путин принимает гостей за большим столом из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Это временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой. Слава богу, цифры у нас пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны. Болели все вокруг. Поэтому принимаются особые меры предосторожности. Встреч гораздо больше происходит, но они проходят на большем расстоянии. В этом ничего страшного. При этом, когда есть время провести дополнительное тестирование, такой дистанции нет», — заявил Песков во время конференц-колла. Ранее в Кремле объяснили дистанцию президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах в Москве 7 февраля. Встречу политиков пришлось проводить за столом длиной в четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест.