Уиткофф обсудит встречу Путина и Трампа с Европой

Специальный представитель США Стивен Уиткофф намерен провести видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании. На встрече будут обсуждаться итоги его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможность организации встречи Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает одно из зарубежных изданий.
«Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными официальными лицами из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с ... Путиным и обсудить дальнейшие действия, включая возможную встречу Путина и Трампа», — пишет Axios.
Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что намечающаяся встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом свидетельствует о наличии определенного прогресса в разрешении украинского вопроса. Эксперт подчеркнул, что для Трампа на этом этапе особенно актуально восстановление отношений с Россией. Предстоящая встреча призвана способствовать достижению этой цели и поиску путей выхода из сложившейся за последние четыре года ситуации, передает RT.
