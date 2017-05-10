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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
06:12  10 мая 2017 0

NASA сокращает затраты на МКС ради марсианской программы

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
После 2024 года проект Международной космической станции будет закрытФото: Pixabay.com

NASA планирует сократить финансирование Международной космической станции, а после 2024 года и вовсе прекратить его. Средства будут направлены на подготовку полета человека на Марс, рассказала научный сотрудник NASA Эллен Стофен.

По ее словам, МКС могут затопить на так называемом «кладбище космических кораблей» в Тихом океане (как российскую станцию «Мир»). Однако рассматривается и вариант использования МКС как гостиницы для космических туристов, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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