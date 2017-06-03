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03 июня 2017
14:51  03 июня 2017 0

Ни в чем себе не отказывайте! Зарплата учителей выросла на 700 рублей

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Учителям в 2016 году добавили немного денегФото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам 2016 года заработная плата педагогов была увеличена в среднем на 700 рублей. Доход учителей, как следует из доклада правительства, составлял в 2016 году 33 тысячи 300 рублей, в то время как в 2015-м им в среднем платили только 32 тысячи 600 рублей.

По данным правительства, которые приводит РИА «Новости», воспитатели в государственных детских садах зарабатывали 27 500 рублей, что на 900 рублей больше 2015 года, а педагоги дополнительного образования стали получать на 1 200 рублей — их заработок увеличился с 26800 до 28000 рублей.

Меньше всего поднялась заработная плата социальных педагогов, которые занимаются с детьми-сиротами и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Их среднемесячный доход увеличился лишь на 200 рублей — ровно до 30 тысяч.

При этом максимальный рост зарплат был у профессорско-преподавательского состава вузов. В прошлом году их прибавка к заработку составила 4300 рублей, а сама зарплата достигла 55 тысяч рублей.

Доклад правительства касался реализации государственной политики в сфере образования.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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