Иностранцы массово оформляют визы для въезда на Дальний Восток

За два месяца почти три тысячи жителей 15 стран оформили электронную визу для въезда в Приморский край. Такой своего рода бум связан с реализацией государственной программы по развитию Дальнего Востока, которая дает возможность получить разрешение на въезд в регион через интернет, сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.
Иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную электронную визу. Такой возможностью уже воспользовались 2969 человек, 1301 из которых уже посетили Приморье. Больше всего виз выдано гражданам Китая — 1532. Из них во Владивосток уже приехали 649 человек. Гражданам Японии одобрено 1017 электронных виз, 618 человек уже воспользовались ей. Следом идут Марокко (110 виз) и Алжир (93).
Также одобрены заявки на визы гражданам еще 12 стран: Индии (70 человек), Сингапура (68 человек), Туниса (22 человека), Ирана (15 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (9 человек), Саудовской Аравии (9 человек), Катара (2 человека), Турции (6 человек), Мексики (9 человек), Кувейта (2 человек) и КНДР (5 человек).
Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 стран. Для этого, по словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, нужно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь. Виза выдается бесплатно.
С 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. С ее помощью можно будет приехать на Камчатку и Сахалинскую область.