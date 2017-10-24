Шойгу рассказал о резком сокращении контролируемой ИГ территории в Сирии

13:56 24 октября 2017 0

По словам министра обороны РФ, за время операции в свои дома смогло вернуться более 1 миллиона человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контролируемая запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» территория в Сирии сократилась с 70% до 5%, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Это произошло благодаря успешным действиям ВКС РФ, заявил он на совещании министров обороны стран —участниц объединения «АСЕАН+», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Шойгу, за время операции ВКС РФ на территории Сирии удалось ликвидировать около 1500 единиц боевой техники террористов, почти тысячу тренировочных лагерей и 666 мастерских, где изготавливались боеприпасы, бомбы и кустарное вооружение. Освобождены 998 городов и населенных пунктов, начат процесс восстановления мирной жизни в стране. За время начала операции ВКС РФ в свои дома вернулись 1 миллион 126 тысяч человек.