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24 октября 2017
Главные новости Москвы
13:56  24 октября 2017 0

Шойгу рассказал о резком сокращении контролируемой ИГ территории в Сирии

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
По словам министра обороны РФ, за время операции в свои дома смогло вернуться более 1 миллиона человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Контролируемая запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» территория в Сирии сократилась с 70% до 5%, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Это произошло благодаря успешным действиям ВКС РФ, заявил он на совещании министров обороны стран —участниц объединения «АСЕАН+», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Шойгу, за время операции ВКС РФ на территории Сирии удалось ликвидировать около 1500 единиц боевой техники террористов, почти тысячу тренировочных лагерей и 666 мастерских, где изготавливались боеприпасы, бомбы и кустарное вооружение. Освобождены 998 городов и населенных пунктов, начат процесс восстановления мирной жизни в стране. За время начала операции ВКС РФ в свои дома вернулись 1 миллион 126 тысяч человек.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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