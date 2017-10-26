08:00 26 октября 2017 0

Государственные люди традиционно неравнодушны к балеринам (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о домогательствах со стороны муниципального служащего. Пожилой сотрудник мэрии одного из российских городов пытался приставать к ней прямо в служебном кабинете, обещая квартиру в обмен на благосклонность.

В каком именно городе происходили описанные ей события и как звали несдержанного поклонника балерина предпочла умолчать. Однако, исходя из контекста, было это достаточно давно. «Я ему сказала на это: „Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!“ Прошли годы, и я абсолютно не жалею о своих словах», — цитирует Волочкову «Дни.ру».

Ранее балерина рассказывала и о домогательствах во время работы в Большом театре. «Большой человек предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — писала Волочкова.