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26 октября 2017
25 октября 2017
08:00  26 октября 2017 0

Волочкова заявила о домогательствах со стороны престарелого чиновника

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Государственные люди традиционно неравнодушны к балеринам (фото из архива)Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о домогательствах со стороны муниципального служащего. Пожилой сотрудник мэрии одного из российских городов пытался приставать к ней прямо в служебном кабинете, обещая квартиру в обмен на благосклонность.

В каком именно городе происходили описанные ей события и как звали несдержанного поклонника балерина предпочла умолчать. Однако, исходя из контекста, было это достаточно давно. «Я ему сказала на это: „Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!“ Прошли годы, и я абсолютно не жалею о своих словах», — цитирует Волочкову «Дни.ру».

Ранее балерина рассказывала и о домогательствах во время работы в Большом театре. «Большой человек предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — писала Волочкова.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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