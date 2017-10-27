Глава Минфина Антон Силуанов рекомендовал россиянам приобретать готовые квартиры, а не вкладываться в еще строящееся жилье.
Министр считает, что «более правильно и более надежно» выбирать квартиры на рынке уже построенного жилья. Что касается долевого строительства, то оно сопровождается «непонятными последствиями», уверен Силуанов.
По словам министра, ведомство стремится взять под контроль все стройки, на которых применяется долевое участие. Кроме того, контроль над этими объектами будет возложен на региональные власти, пишет «Экономика Сегодня».
Силуанов также считает, что нужно разработать специальный механизм, гарантирующий поддержку дольщиков, отмечает Nation News.
Как ранее писала «Национальная служба новостей», Минстрой РФ намерен проанализировать все проблемные долевые стройки в стране.