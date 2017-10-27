{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Второй раз за 38 (!) дней. Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
15:33  27 октября 2017 1

Это ненадежно: Минфин не советует россиянам становиться дольщиками

Пресс-тур по новостройкам Кургана, строители, жилой дом, строительные леса, новостройки кургана
Силуанов предлагает покупать готовое жильеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»
все новости сюжета

Глава Минфина Антон Силуанов рекомендовал россиянам приобретать готовые квартиры, а не вкладываться в еще строящееся жилье.

Министр считает, что «более правильно и более надежно» выбирать квартиры на рынке уже построенного жилья. Что касается долевого строительства, то оно сопровождается «непонятными последствиями», уверен Силуанов.

По словам министра, ведомство стремится взять под контроль все стройки, на которых применяется долевое участие. Кроме того, контроль над этими объектами будет возложен на региональные власти, пишет «Экономика Сегодня».

Силуанов также считает, что нужно разработать специальный механизм, гарантирующий поддержку дольщиков, отмечает Nation News.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», Минстрой РФ намерен проанализировать все проблемные долевые стройки в стране.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров