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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:40  17 ноября 2017 0

Друзья назвали обыск жены Джигарханяна прилюдным изнасилованием

Пара поженилась около года назадФОТО: Виталина Цимбалюк-Романовская, Facebook

Друзей жены Армена Джигарханяна — Виталины Цымбалюк-Романовской крайне возмутил обыск в квартире женщины. Знаккомые скандальной супруги назвали это унизительным и позорным.

В столичной квартире Цымбалюк прошли обыски 14 ноября. По словам Цымбалюк-Романовской, полиция осмотрела ее квартиру и машину, изъяла банковскую карту, загранпаспорт, водительское удостоверение и медицинские справки Армена Борисовича. «Они заходили и шмонали все. Лазили по личным вещам, рылись в белье. Вы не можете (ну, Виталиночка-то уже может!) представить степень унижения и публичного позора сей акции. Это как изнасилование прилюдное», — рассказала порталу «Дни.ру» подруга Цымбалюк-Романовской.

Отношения 82-летнего Армена Джигарханяна и его 38-летней жены — пианистки и по совместительству бывшего генерального директора Московского драматического театра под руководством Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, стали скандально известны на всю страну этой осенью.

После обысков в театре Джигарханяна, который она возглавляла, Цымбалюк-Романовская вместе с матерью уехала из России на Украину, напоминает «Федеральное агентство новостей». Официально супруги еще в браке.

Ранее супруга Джигарханяна написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь актеру, «оказавшемуся в сложных жизненных условиях», отмечает «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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