Стало известно, сколько весила сумка с двумя миллионами долларов Улюкаева

Вес денег составил почти 22 килограмма
В Замоскворецком суде в ходе следственного эксперимента взвесили деньги, которые в качестве взятки мог получить бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Вес сумки с купюрами составил почти 22 килограмма.
Вес двух миллионов долларов оценили при помощи специальных измерительных приборов. Данные этого эксперимента теперь приобщат к материалам дела, передают Nation news.
Ранее психологи изучили поведение Улюкаева в день его задержания. По мнению экспертов, оно не было провокационным. Также они не увидели признаков того, что экс-министр знал о даче взятки Сечиным.