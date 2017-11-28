Стало известно, сколько весила сумка с двумя миллионами долларов Улюкаева

18:26 28 ноября 2017 0

Вес денег составил почти 22 килограмма Фото: страница «Лентач» в Twitter

В Замоскворецком суде в ходе следственного эксперимента взвесили деньги, которые в качестве взятки мог получить бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Вес сумки с купюрами составил почти 22 килограмма.

Вес двух миллионов долларов оценили при помощи специальных измерительных приборов. Данные этого эксперимента теперь приобщат к материалам дела, передают Nation news.

Ранее психологи изучили поведение Улюкаева в день его задержания. По мнению экспертов, оно не было провокационным. Также они не увидели признаков того, что экс-министр знал о даче взятки Сечиным.