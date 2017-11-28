{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
16:34  28 ноября 2017 0

Психологи изучили поведение Улюкаева в день задержания

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев мог не понимать, что в сумке находятся два миллиона долларовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
все новости сюжета

Эксперты проанализировали поведение бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. О результатах сообщили на заседании в зале Замоскворецкого суда Москвы.

В проведении психолого-лингвистической экспертизы по делу Улюкаева участвовал психолог Виктор Кисляков. Он исследовал соответствие вербального и невербального поведения при получении Улюкаевым сумки, корзинки и в ходе его беседы с главой «Роснефти», передает Газета.ru. «Мы не обнаружили признаков провокативного действия Сечина в аудио- и видеоряде его встречи с Улюкаевым», — сказал эксперт на допросе в суде. Улюкаев во всех трех ситуациях вел себя пассивно. Эксперт отметил, что как психолог не увидел провокаций ни с чьей стороны на представленных записях.

На заседании 22 ноября профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА им. Кутафина Елена Голяшина, проводившая повторную экспертизу записи разговоров Улюкаева с Сечиным, заявила, что экс-министр вел себя естественно при получении сумки с двумя миллионами долларов и действительно мог не понимать получение взятки. Также она отметила дружеские отношения между Сечиным и бывшим главой Минэкономразвития России.

Ранее Улюкаев заявил, что понятия не имел о взятке в сумке, так как считал, что это очередные подарки от Сечина. Между ними это было нормой делового этикета.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров