Психологи изучили поведение Улюкаева в день задержания

Эксперты проанализировали поведение бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. О результатах сообщили на заседании в зале Замоскворецкого суда Москвы.
В проведении психолого-лингвистической экспертизы по делу Улюкаева участвовал психолог Виктор Кисляков. Он исследовал соответствие вербального и невербального поведения при получении Улюкаевым сумки, корзинки и в ходе его беседы с главой «Роснефти», передает Газета.ru. «Мы не обнаружили признаков провокативного действия Сечина в аудио- и видеоряде его встречи с Улюкаевым», — сказал эксперт на допросе в суде. Улюкаев во всех трех ситуациях вел себя пассивно. Эксперт отметил, что как психолог не увидел провокаций ни с чьей стороны на представленных записях.
На заседании 22 ноября профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА им. Кутафина Елена Голяшина, проводившая повторную экспертизу записи разговоров Улюкаева с Сечиным, заявила, что экс-министр вел себя естественно при получении сумки с двумя миллионами долларов и действительно мог не понимать получение взятки. Также она отметила дружеские отношения между Сечиным и бывшим главой Минэкономразвития России.
Ранее Улюкаев заявил, что понятия не имел о взятке в сумке, так как считал, что это очередные подарки от Сечина. Между ними это было нормой делового этикета.