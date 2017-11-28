В Китае генерал покончил с собой после обвинений в коррупции

20:32 28 ноября 2017 0

Силовики в Китае проверяли военачальника на предмет взяточничества Фото: Pixabay

Член Центрального военного совета (ЦВС) Китайской народной республики генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь самоубийством в своем доме в возрасте 66 лет, сообщили китайские СМИ. Причиной его поступка называют коррупционный скандал.

Чжан Ян умер еще 23 ноября, но известно об этом стало только 28 ноября. Как следует из сообщений от 27 ноября, правоохранительные органы Китая проверяли военачальника с августа 2017 года на предмет взяточничества, передает «Интерфакс».

Проверка установила, что генерал был замешан в коррупционных схема двух бывших заместителей председателя ЦВС, одного из которых приговорили к пожизненному заключению за взятки и злоупотребление служебным положением. Другой скончался в процессе следствия. Их обвиняли в том, что они за деньги помогали продвижению офицеров по карьерной лестнице.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой изучения опыта Китая по борьбе с коррупцией. Китайское руководство проводит массовые кадровые проверки в китайской армии с целью снизить уровень коррупции и ослабить влияние военного командования.