Хорватский генерал, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге, скончался

20:35 29 ноября 2017 0

Медикам не удалось спасти мужчину Фото: скриншот видео

Хорватский генерал Слободан Пральяк скончался в больнице. Сегодня днем он выпил яд на заседании трибунала в Гааге в знак протеста против принимаемого решения.

О смерти генерала сообщает RT. Инцидент с ядом произошел во время заседания, на котором оглашался приговор семи руководителям самопровозглашенного образования боснийских хорватов, обвиняемых в военных преступлениях, отмечает напоминает «Русская планета». Слободану Пральяку должны были назначить наказание в 20 лет лишения свободы.

На видео, появившемся в Сети после инцидента, видно, что во время оглашения приговора генерал заявил, что отказывается признавать данное решение суда и выпил флакон с неизвестной жидкостью.