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08 декабря 2017
17:12  08 декабря 2017 0

«Аль-Каида» пообещала отомстить США за признание Иерусалима столицей Израиля

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Решение Трампа вызвало большой резонанс в политических и общественных кругахФото: Официальный сайт президента РФ

Запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» пообещала нанести удары по Америке, а также по объектам США, Израиля и их союзников. Заявление прозвучало в ответ на решение президента Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом лидер Соединенных Штатов заявил 6 декабря, поручив Госдепу начать подготовку к переводу посольства из Тель-Авива в Иерусалим, пишет «Интерфакс».

Решение Трампа, которое обещает серьезно осложнить отношения США с арабскими странами, раскритиковали руководители исламских государств. Не одобрили его Папа Римский, лидеры европейских держав и Кремль. Весьма обеспокоены возможными последствиями и православные священнослужители, сообщает также «Национальная служба новостей». В секторе Газа, как писало «URA.RU», уже начались массовые столкновения палестинцев с силовиками Израиля.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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