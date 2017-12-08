Запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» пообещала нанести удары по Америке, а также по объектам США, Израиля и их союзников. Заявление прозвучало в ответ на решение президента Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля.
Об этом лидер Соединенных Штатов заявил 6 декабря, поручив Госдепу начать подготовку к переводу посольства из Тель-Авива в Иерусалим, пишет «Интерфакс».
Решение Трампа, которое обещает серьезно осложнить отношения США с арабскими странами, раскритиковали руководители исламских государств. Не одобрили его Папа Римский, лидеры европейских держав и Кремль. Весьма обеспокоены возможными последствиями и православные священнослужители, сообщает также «Национальная служба новостей». В секторе Газа, как писало «URA.RU», уже начались массовые столкновения палестинцев с силовиками Израиля.