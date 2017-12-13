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13 декабря 2017
22:54  13 декабря 2017 0

Милонов пожаловался на слишком дорогие магазины: «Народных креветок не найти!»

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Милонову трудно соблюдать пост из-за высоких ценФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на то, что поблизости от здания Госдумы нет продуктовых магазинов с адекватными ценами. По словам политика, все торговые точки вокруг работают для «расфуфыренных толстосумов».

«Вокруг Думы вообще нет нормальных продуктовых магазинов. Магазины для фильдеперсовых расфуфыренных каких-то толстосумов. Вот у нас заседание опять до 20-00. Реально не купить ничего», — заявил депутат порталу Ruposters.

Милонов также пожаловался, что в Москве невозможно найти морепродукты дешевле 300 рублей за килограмм, из-за этого ему сложно соблюдать пост. «Ни осьминогов, ни креветок по низкой цене нет. Народных креветок не найти!» — возмутился депутат.

Ранее Виталий Милонов в эфире ток-шоу Big Russian Boss предложил кидать мужчин в реку, чтобы определить является ли человек гомосексуалистом или же нет.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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