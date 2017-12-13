22:54 13 декабря 2017 0

Милонову трудно соблюдать пост из-за высоких цен Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на то, что поблизости от здания Госдумы нет продуктовых магазинов с адекватными ценами. По словам политика, все торговые точки вокруг работают для «расфуфыренных толстосумов».

«Вокруг Думы вообще нет нормальных продуктовых магазинов. Магазины для фильдеперсовых расфуфыренных каких-то толстосумов. Вот у нас заседание опять до 20-00. Реально не купить ничего», — заявил депутат порталу Ruposters.

Милонов также пожаловался, что в Москве невозможно найти морепродукты дешевле 300 рублей за килограмм, из-за этого ему сложно соблюдать пост. «Ни осьминогов, ни креветок по низкой цене нет. Народных креветок не найти!» — возмутился депутат.

Ранее Виталий Милонов в эфире ток-шоу Big Russian Boss предложил кидать мужчин в реку, чтобы определить является ли человек гомосексуалистом или же нет.