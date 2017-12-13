Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на то, что поблизости от здания Госдумы нет продуктовых магазинов с адекватными ценами. По словам политика, все торговые точки вокруг работают для «расфуфыренных толстосумов».
«Вокруг Думы вообще нет нормальных продуктовых магазинов. Магазины для фильдеперсовых расфуфыренных каких-то толстосумов. Вот у нас заседание опять до 20-00. Реально не купить ничего», — заявил депутат порталу Ruposters.
Милонов также пожаловался, что в Москве невозможно найти морепродукты дешевле 300 рублей за килограмм, из-за этого ему сложно соблюдать пост. «Ни осьминогов, ни креветок по низкой цене нет. Народных креветок не найти!» — возмутился депутат.
Ранее Виталий Милонов в эфире ток-шоу Big Russian Boss предложил кидать мужчин в реку, чтобы определить является ли человек гомосексуалистом или же нет.